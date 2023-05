Nell’ultima settimana, in concomitanza con le festività del 25 aprile e del 1 maggio e della prevista, massiccia affluenza di turisti presso il Castel del Monte e le aree attigue, il Questore Roberto Pellicone ha messo in campo un capillare, rafforzato dispositivo per il controllo del territorio e la prevenzione di reati predatori composto da: “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, alcune delle quali interamente dedicate al pattugliamento del maniero federiciano; pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Andria; equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” di Bari.

Tra i numerosi risultati operativi conseguiti, si segnalano: un arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; 8 persone segnalate alla locale Prefettura per possesso di stupefacente per uso personale; i sequestri di 0,30 grammi di cocaina, 1,5 grammi di marijuana e 98 grammi di hashish.