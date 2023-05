Neanche il maltempo ha fermato il 2° raduno organizzato dal Vespa Club di Andria nello scorso fine settimana. Una partecipazione importante con oltre 400 appassionati.

Il “Vespa Club” di Andria è nato ormai circa 5 anni fa e conta oltre 200 affiliati. Nato dall’incontro occasionale di alcuni vespisti ormai nel 2018 ha potuto già organizzare un raduno a luglio del 2020. Poi le difficili condizioni sanitarie a causa del Covid hanno bloccato negli scorsi anni la realizzazione di un secondo evento arrivato però in questo 2023. Condividere la passione per la Vespa ma anche momento di grande spensieratezza alla scoperta delle bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio. Partenza da via Regina Margherita per un giro nella città di Andria sino alla sosta pranzo per un serpentone colorato e variegato con la Vespa protagonista assoluta.

Il servizio di News24.City.