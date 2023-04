Andria festeggia la sua nuova centenaria: Di Corato Benedetta, nata il 24.4.1923.

Suo marito ha partecipato alla guerra, di cui lei racconta drammi e brutalità. È morto 16 anni fa.

«11 figli e 10 parti, uno gemellare proprio come il suo che è nata gemella di una sorellina poi deceduta dopo soli 10 mesi di vita.

Nonna Benedetta racconta dell’eccidio delle sorelle Porro che ricorda perfettamente e ripete “che brutta fine le hanno fatto fare”. Racconta della fame di quel periodo. Dice di essersi sempre dedicata al lavoro domestico e ritorna spesso, nel suo racconto, sul suo aver perso la mamma all’età di tre anni.

Si dice fortunata perché ha sempre avuto tanta salute e ha vissuto in serenità la sua vita coniugale, pur affrontando tanti problemi tipici di ogni famiglia.

Felice di aver conosciuto la sindaca, a sua volta onorata di essere stata coinvolta per questo nuovo centenario.

“I nostri anziani sono una miniera di ricordi preziosi, ci consegnano pezzi di storia vissuti in pienezza. È sempre emozionante, e mai scontato, far parte della intimità di una famiglia che si raduna intorno ad un evento lieto. Per me, sindaco, è sempre un regalo la condivisione di questa umanità e semplicità quotidiana”, ha dichiarato il sindaco.

Alla signora Benedetta e alla famiglia tutta, gli auguri per questa ricorrenza speciale» – ha raccontato il primo cittadino in un post sulla pagina Facebook.