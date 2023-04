E’ stata imposta una bonifica di un’area adibita a discarica abusiva, sita in Contrada Macchia di Rose, l’area sequestrata dalla Polizia Locale di Andria era utilizzata da un cittadino extracomunitario per attività di gestione illecita e combustione dei rifiuti.

Inoltre continuano i controlli a tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Il contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti si sviluppa attraverso un’attività di controllo del territorio con interventi mirati, utilizzando nuove tecnologie e posizionando fototrappole in quei luoghi in cui tale fenomeno ha maggiore criticità. Infatti sono 56 gli accertamenti eseguiti relativi all’abbandono ed errato conferimento dei rifiuti.

Si ricorda l’Ordinanza Sindacale n. 359 del 29/12/22 che integra la precedente Ordinanza Sindacale n. 560 del 29/11/2017 che prevede una sanzione di euro 166,70 per errato conferimento ed euro 500 per l’abbandono rifiuti.

Per quanto riguarda i controlli sul rispetto della normativa sulla conduzione dei cani e sulla raccolta da parte dei conduttori delle deiezioni, la Polizia Locale, ha predisposto servizi specifici in abiti civili espletando in tutto 232 accertamenti sui proprietari, di cui 39 sono stati sanzionati per il mancato rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza Sindacale n.392 del 27/08/2018 relativa all’obbligo di rimozione delle deiezioni canine ed alla conduzione dei cani.