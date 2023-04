Presentato a Trani, nella prestigiosa sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia BAT, il ricco cartellone di eventi che accompagnerà in circa due mesi le celebrazioni del centenario dell’Albo degli Architetti: «Anche noi come Ordine BAT abbiamo pensato di offrire un cartellone di eventi – ha spiegato l’Arch. Marina Di Matteo, Vice Presidente dell’Ordine nella sesta provincia – appuntamenti che vanno dalla formazione vera e propria sino a quelli culturali o che parlano delle pari opportunità. Ma ci saranno anche eventi dedicati alle strutture sportive e lectio magistralis di architetti che fanno parte di studi riconosciuti a livello internazionale. Per cui vogliamo offrire non solo agli addetti ai lavori, quindi ai nostri iscritti, ma anche a tutti i cittadini la possibilità di far capire in modo chiaro quello che l’architetto fa e come la professione dell’architetto si rapporta al territorio circostante».

Già due gli eventi formativi svolti negli scorsi giorni all’interno di Palazzo Covelli dedicati agli iscritti all’Ordine ma dal 5 maggio porte aperte alle attività che coinvolgeranno la popolazione. Ci sarà, infatti, una lectio magistralis del Prof. Enrico Genovesi che tratterà un tema particolarmente attuale come quello del Mediterraneo e delle influenze anche nell’architettura delle migrazioni. Eventi che si susseguiranno nel corso dei due mesi con altre due lectio magistralis questa volta di caratura internazionale e rispettivamente il 9 ed il 16 giugno. La prima sarà con l’Arch. Jana Crepon dello studio di Architettura “Inside Outside” di Amsterdam poi con l’Arch. Rodrigo Carrasquer di David Chipperfield Architects. Si passerà anche dallo sport e dalle strutture sportive oltre che dai temi di deontologia professionale e pari opportunità. Nell’ambito di questi eventi ci sarà anche il ritorno di “Open” e degli Studi di Architettura aperti al pubblico a fine giugno con un tour tra progetti, realizzazioni e mostre.

«Quella di “Open” è una vera e propria occasione – ha spiegato l’Arch. Di Matteo – nella quale gli studi di architettura vengono aperti al pubblico per mostrare quello che è il nostro lavoro. In molti non sanno quello che avviene negli studi e come l’architetto si approccia, per esempio, alla progettazione. Questo è anche un modo proprio per avvicinarci ai cittadini e quindi far capire in che modo l’architetto interviene nella città, nell’urbanistica e nel paesaggio».