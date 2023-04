In data 19/04/2023, si è riunita la prima seduta della commissione per le pari opportunità, le politiche di genere ed i diritti civili, durante la quale si è provveduto all’elezione di presidente e vicepresidente.

La neo Presidente eletta a maggioranza è l’avvocata Nella Vitti e la neo vicepresidente è la dottoressa Patrizia Lomuscio.

“Auguro alla neo presidente Vitti e alla vicepresidente Lomuscio un buon lavoro, sono certa che metteranno a disposizione la loro pluriennale esperienza nel campo delle pari opportunità, incoraggiando e promuovendo azioni positive ed iniziative” commenta l’assessora Viviana Di Leo “Rinnovo, inoltre, il mio augurio a tutti i componenti e a tutte le componenti della commissione con la quale sono certa di intraprendere un proficuo percorso di cooperazione e collaborazione. Già dal primo incontro è emersa una spiccata sensibilità della Commissione su alcuni temi a me molto cari, quali ad esempio l’inclusione sociale e l’equità salariale, temi sui quali innanzitutto aprire un dibattito pubblico da cui far scaturire proposte funzionali.”

Durante il primo incontro della Commissione si è discusso anche di linguaggio di genere e diritti civili, stilando già un primo cronoprogramma delle attività che verranno poste in essere dalla commissione per le pari opportunità, politiche di genere e diritti civili del Comune di Andria in collaborazione con l’assessorato al futuro e l’amministrazione comunale.

“Colgo con favore il ruolo assegnatomi e ne sono onorata. Di questo ringrazio tutti soprattutto perché ho da subito colto nelle altre componenti la commissione, fattività, concretezza e consapevolezza; tutti hanno alle spalle delle esperienze da mettere a disposizione. Sono fortemente convinta che questo organismo costituisca un valore aggiunto alla operatività ed efficacia della programmazione dell’assessorato e per questo, da parte mia, garantisco tutto il supporto necessario.” commenta la neo Presidente della Commissione Avv.ta Nella Vitti e continua “L’ educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni sono valori e principi ispirati dall’art.3 della Costituzione e sono al centro del modello sociale europeo. Appare perciò urgente una riflessione culturale ed un’azione educativa innovativa alle differenze, al rispetto delle stesse, rimuovendo quegli ostacoli che limitino di fatto e di diritto la parità e l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, valorizzando nel contempo le differenze di genere. Spero che si riescano a migliorare alcuni aspetti della vita della nostra città, facendo emergere criticità e problemi per poter lavorare a soluzioni rispondenti alle reali esigenze della nostra comunità”.

La Vice Presidente, dott.ssa Patrizia Lomuscio, commenta “Sono onorata di questa nomina, ringrazio i/le componenti della commissione per la fiducia accordatami e per il dialogo proficuo avviato. L’auspicio è che l’operato della commissione possa riuscire a coinvolgere sin da subito l’intera cittadinanza per cercare di raggiungere obiettivi condivisi, frutto di processi partecipativi necessari per ciò che la commissione si propone di fare”.