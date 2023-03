Sarà ulteriormente intensificato nelle prossime ore il piano di ricerca persone scomparse della Prefettura di Barletta Andria Trani per ritrovare Alfonso Sessa, l’85enne originario di Salerno e scomparso ormai due giorni fa in un ampio quadrante tra Andria e Minervino mentre cercava asparagi. Chiesto ulteriore impegno da parte dei volontari di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che, nel frattempo, continuano h24 a battere l’ampio territorio murgiano su cui si presume l’85enne possa essersi perso. Giunto in Puglia con un gruppo formato da altri due amici, i tre si sono separati per la raccolta ma all’orario di incontro l’85enne non è più tornato.

A quel punto immediato l’allerta due giorni fa e l’inizio delle ricerche mai fermatesi in queste 48 ore. Ieri pomeriggio i tre cani molecolari del nucleo cinofilo delle Misericordi di Puglia e del Soccorso Alpino e Speleologico e che stanno aiutando i soccorritori nelle ricerche avrebbero individuato una traccia comune che viene ancora battuta in queste ore. Il quadrante di ricerca è molto ampio ed impervio tra Monte Carafa e Montegrosso. C’è da fronteggiare anche la presenza di lupi e cinghiali. Scandagliate anche diverse cisterne ed alcuni dirupi grazie all’ausilio dei droni e dell’elicottero dei vigili del fuoco. La preoccupazione cresce di ora in ora ma di Alfonso Sessa, al momento, nessuna informazione.