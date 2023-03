Una intensa giornata andriese attende il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli domani, martedì 28 marzo. La Ministra sarà ospite presso il Presidio di Riabilitazione A. Quarto di Palo e Mons. Di Donna dei Padri Trinitari di Andria e successivamente all’istituto “Colasanto” dove parteciperà ad un convegno ed uno spettacolo teatrale. Di seguito la nota completa da parte dei Padri Trinitari.

“Si cerca sempre di avvalorare il dialogo con le istituzioni per migliorare il valore dell’inclusività delle persone con disabilità e con disturbi di spettro autistico, un dialogo che coinvolge ognuno di noi.

Alla vigilia della settimana dedicata alla consapevolezza dell’autismo, ricorrono motivi in più per rafforzare i rapporti.

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo e la ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone che necessitano durevolmente di un supporto non solo terapeutico, ma anche spirituale, morale e di carattere Istituzionale.

In tale contesto è dunque fondamentale porre in essere una fruttuosa sinergia, che coinvolga le istituzioni scolastiche – extrascolastiche, mediche e professionali.

Il Presidio di Riabilitazione A. Quarto di Palo e Mons. Di Donna dei Padri Trinitari di Andria, presidio specializzato in servizi di riabilitazione ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale, extramurale e di idrofisiokinesiterapia, nonché centro diurno socio-educativo e riabilitativo e centro Autismo FI.ABA (fare insieme ABA), ogni giorno, con il proprio staff composto da medici, fisioterapisti, educatori ed altre figure sanitarie altamente specializzate, si impegna ed opera non solo per assicurare una assistenza sanitaria degna di nota, ma anche per garantire l’inclusione di soggetti disabili e delle loro famiglie.

Per questo grande attivismo, la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha accolto con entusiasmo l’invito di Padre Francesco Prontera, Rettore del Presidio di Riabilitazione andriese, la Ministra si recherà nella struttura riabilitativa martedì 28 marzo alle ore 11.30, per visitare una grande realtà che coinvolge tante famiglie del territorio.

Impegnarsi per favorire l’inclusione sociale significa agire ogni giorno con forza e determinazione“.