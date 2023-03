Ci saranno anche 30 studenti della Diocesi di Andria che parteciperanno alla Scuola di Formazione per Studenti, evento più grande del Movimento Studenti di Azione Cattolica realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito che si svolgerà il prossimo weekend a Montesilvano, in Abruzzo.

Un appuntamento che dal 2000 si ripete ogni tre anni e che vedrà riuniti 2mila studenti di scuola superiore provenienti da tutta Italia.

L’edizione di quest’anno, il cui titolo è “Generazione Z030”, sarà una tre giorni in cui gli studenti discuteranno sugli obiettivi dell’agenda 2030, temi sempre più attuali.

L’obiettivo sarà quello di sensibilizzare e responsabilizzare i più giovani sull’impegno in favore della transizione ecologica, della diffusione della cultura digitale e della garanzia di una dignità sociale.

Questi i tre focus che verranno poi declinati con laboratori e officine che saranno accompagnati da ospiti come Nicolò Govoni, attivista per i diritti umani e candidato nel 2020 a premio Nobel per la Pace, Vincenzo Schettini, professore de “La fisica che ci piace”, Gabriele Vagnato, comico e creator, Ilde Forgione, esperta di comunicazione culturale e responsabile dei canali social delle Gallerie degli Uffizi.

Tanti ospiti che accompagneranno i giovani studenti in una tre giorni di approfondimenti, dibatti e confronti.