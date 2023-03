Via libera definitivo della Camera al ddl Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. I voti a favore sono stati 150, nessun voto contrario e 72 gli astenuti. «L’obiettivo di questo provvedimento è chiaro: assicurare il diritto alla continuità di vita e di cure nel proprio domicilio e semplificare le procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente». A parlare è la Deputata pugliese di Fratelli d’Italia, On. Mariangela Matera, al lavoro per contribuire ad un testo particolarmente importante per il futuro del paese.

«Questo provvedimento si occupa di molteplici aspetti di cui non possiamo non tener conto nel futuro della nostra Italia – spiega l’On. Mariangela Matera – invecchiamento attivo, inclusione sociale, forme di coabitazione solidale ed intergenerazionale. Tutti termini mai utilizzati prima. Noi vogliamo un welfare di prossimità che il Governo Meloni sta affrontando in modo strutturale e non con provvedimenti spot».

L’Italia è tra i primi paesi al mondo per anzianità dei propri residenti e questo Ddl punta a costituire una governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana: «Coordineremo meglio gli interventi – spiega ancora l’On. Matera – ma soprattutto si avrà la possibilità di migliorare gli strumenti di sostegno con una particolare attenzione anche nei confronti dei caregiver».