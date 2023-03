Si è svolta nella giornata di ieri, a Foggia la premiazione per le eccellenze pugliesi in campo culinario, un evento giunto alla sua seconda edizione e organizzato dall’associazione “Passione pizza”. A partecipare alla competizione sono stati pizzaioli, panettieri, maestri della cucina e tra i tanti anche l’andriese Gigi Vurchio, noto pizzaiolo della città federiciana che si è distinto come “Eccellenza pugliese”.

«Una bella esperienza, contento di ricevere un premio per la professionalità, significa che stiamo lavorando bene, un premio che condivido con tutti i ragazzi di Virgo» – ha sottolineato Gigi Vurchio protagonista del progetto culinario “Virgo” ad Andria. Un riconoscimento che si aggiunge ad altri già ottenuti in passato, un lavoro che è passione e professionalità al tempo stesso, un percorso sempre in crescita per il pizzaiolo andriese che adesso si prepara per i campionati mondiali di pizza che si terranno a Parma dal 18 al 20 Aprile.