Si è tenuto presso l’Oratorio Salesiano di Andria, un incontro sul PUMS tra cittadini e tecnici con i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Numerosi sono stati gli interventi di cittadini e tecnici per approfondire tutti gli aspetti di questa progettualità che si propone di migliorare la qualità della vita dei cittadini andriesi incidendo in maniera selettiva sull’utilizzo dei mezzi di trasporto ed in particolare dell’auto privata.

Troppe auto circolano in città e troppe auto occupano le strade. A regime il PUMS grazie anche all’interramento della linea ferroviaria che diventerà di fatto una sorta di metropolitana collegando la stazione di Andria nord a quella di Andria Sud passando per Andria Centro e che favorirà il trasferimento ,senza uso dell’auto, da due punti opposti della città e soprattutto la possibilità di raggiungere facilmente il centro di Andria senza l’ uso dell’auto. I

Inoltre, l’attuazione del PUMS servirà a rendere certamente meno complesso e problematico circolare in città facilitando la possibilità di raggiungere le diverse zone con meno traffico e salvaguardando l’ambiente riducendo l’emissione di inquinanti aereodispersi.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dal presidente del Forum Ricorda e Rispetta che ha ribadito l’impegno per favorire tutte le iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita nella nostra città oltre a proseguire in tutte quelle progettualità già messe in campo con la realizzazione di boschi urbani, la rilevazione di inquinanti aereodispersi e una campagna per una corretta esposizione delle merci sensibili ai fattori inquinanti provocati dal traffico come ortaggi e frutta e verdure.