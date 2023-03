«In molti ambienti di lavoro, si instaura un rapporto d’amicizia che va oltre la collaborazione lavorativa. Ciò è dovuto al tempo passato insieme, ai successi e ai dolori della vita, dentro e fuori il posto di lavoro. Di conseguenza, la scomparsa di un collega è sempre un lutto doloroso da affrontare, quasi come la perdita di una persona cara». Le parole di Sandro Sellitri, Presidente della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Andria nonché collega di Giuseppe Cagnetti scomparso ieri prematuramente.

«Trovare le parole adatte per ricordare un collega di lavoro volato in cielo non è particolarmente semplice, specie nei momenti tristi che seguono dopo la sua morte. Giuseppe Cagnetti, il nostro amico Pino, è stato un punto di riferimento per tutto il Comune di Andria, oltre che un grande sostenitore della legalità e dei sani principi – spiega Sellitri – Con Pino, personalmente ho condiviso sia il lavoro da “vigile urbano” come piaceva lui definirsi, sia molti anni di attività sindacale di cui era Presidente RSU. Presidenza, che ci ha visto “rivali” nell’ultima tornata per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale all’interno del Comune di Andria, ma solo in quanto appartenenti a sigle differenti, ma entrambi ispirati dalla volontà di contribuire al bene di una comunità, quella degli impiegati comunali».

«Abbiamo affrontato e snocciolato tante problematiche, lunghi e frequenti i nostri incontri e le chiacchierate al telefono, purtroppo nonostante l’ottimo risultato elettorale, frutto di impegno costante apprezzato da tutti i dipendenti, come candidato RSU più suffragato a maggio 2022, la malattia lo costrinse a rassegnare forzatamente le dimissioni – conclude Sellitri – Abbiamo sperato tanto non arrivasse mai questo momento. La RSU e tutti i dipendenti del Comune di Andria, si stringono al dolore che ha colpito la famiglia, onorando quanto fatto da Pino in vita. A lui rivolgiamo tutta la nostra ammirazione e rispetto».