«Con tristezza immensa apprendo la notizia della dipartita del Maresciallo Capo Giuseppe Cagnetti.Pino Cagnetti, Vigile Urbano, come con orgoglio voleva essere chiamato.

Un uomo dai principi retti, rispettoso delle istituzioni e dei ruoli, innamorato del suo lavoro, delle persone, dei rapporti umani» – queste le parole del primo cittadino, Giovanna Bruno alla notizia della scomparsa di Giuseppe Cagnetti.

Pronto sempre e comunque a fare un passo avanti quando la Città ne aveva bisogno; pronto altrettanto sempre e comunque a fare un passo di lato o indietro per favorire il dialogo e comporre situazioni contrastanti.

Mi addolora la sua dipartita, lui che rispetto alla malattia chiedeva solo di essere messo in condizione di giocarsi la sua partita e provare a vincerla.

Pino sei stato un grande, sei un grande, dal cuore nobile. Abbi uno sguardo benevolo per questa Città, da Lassù.

Grazie per ciò che sei stato. Il tuo esempio resti in noi, sempre.

Un abbraccio, affettuoso, alla tua bella e preziosa famiglia».