«Auguro buon lavoro ai neo componenti della Commissione per le Pari Opportunità, per le politiche di genere e per i diritti civili. Non tutti i comuni possono vantare un organismo simile», commenta l’Assessore Di Leo e aggiunge: «Sono soddisfatta della neo composizione e sono certa di poter avviare una proficua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi in ambito di pari opportunità. Gli interventi da poter attuare sono molteplici, ma si basano tutti sull’Art.3 della Costituzione che sarà la stella polare dei lavori di questa Commissione. Presto procederemo con la prima convocazione di insediamento della Commissione neo costituita per adempiere alla nomina di Presidente e vice, così come previsto dal Regolamento, ed inizieremo ad avviare una necessaria programmazione e progettazione degli interventi».

Ieri, infatti, all’ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale era prevista la nomina dei componenti della Commissione per le Pari Opportunità, le politiche di genere e i diritti civili, eletti dai consiglieri comunali a seguito di candidature pervenute all’ufficio.

I consiglieri hanno scelto, dunque, rappresentanti delle associazioni e della società civile, oltre ad una consigliera di maggioranza ed uno di minoranza, così come previsto dal Regolamento approvato dalla stessa assise.

La composizione della Commissione per le pari opportunità, per le politiche di genere e i diritti civili risulta dunque così costituita:

Per la categoria A – associazioni

Lilla Bruno, Presidente della Fidapa – Sez. Andria

Patrizia Lomuscio, Presidente del Centro Anti violenza – Andria

Antonio Paparusso, referente dell’associazione “Punto.it”

Giuseppe Pistillo, Presidente dell’associazione “Oltre il muro”

Per la categoria B – società civile

Savina Vitti

Carlo Cicco

Tra i consiglieri, invece, sono stati eletti:

Luigia Fortunato, consigliera di maggioranza

Luigi Del Giudice, consigliere di minoranza

Oltre a loro, fanno parte della Commissione anche la dottoressa Rosanna Maldera e il dottor Giovanni Zinfollino indicati dal C.U.G. e l’Assessore alle pari opportunità, la dott.ssa Viviana Di Leo.