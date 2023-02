Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.63 del 27/02/2023, del Settore Mobilità e Viabilità che, per l’esecuzione dei lavori per conto della Società TELECOM, ha istituito dal 28/02/2023 sino al 03/03/2023, dalle ore 06:00 alle ore 17:00:

– il DIVIETO DI TRANSITO E DI FERMATA E SOSTA con rimozione coatta dei veicoli su: piazza Umberto I, tratto compreso tra via Attimonelli e via Mura San Francesco.

– Il DIVIETO DI FERMATA E SOSTA con rimozione coatta dei veicoli su: via Attimonelli.