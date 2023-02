È andata in onda lo scorso venerdì 3 febbraio, “Fosca Innocenti”, la seconda stagione della fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Tra il cast, anche un volto andriese: si tratta di Francesco Sinisi, giovane attore della città federiciana che attualmente vive e studia a Roma in una accademia di arte drammatica per coltivare la sua passione per il teatro e lo spettacolo.

Lo scorso venerdì c’era anche lui tra il cast di “Fosca Innocenti” in onda su canale 5, nei panni di Lorenzo Mariucci. «Abbiamo dovuto rappresentare delle scene basate sull’improvvisazione, non è stato affatto semplice, ma è andata bene» – ha dichiarato il giovane andriese.

Nel finale di stagione Fosca Innocenti è alle prese con un caso particolarmente complesso dovuto al ritrovamento di un corpo senza vita di un giovane profumiere all’interno di un antico deposito.

Un’ ulteriore esperienza per Francesco Sinisi, che aveva fatto il suo debutto su rai uno lo scorso novembre nel cast del film “Tutto per mio figlio” con Giuseppe Zeno e Umberto Marino in regia.

«Ho scelto un mestiere per niente semplice, dove è tutto in salita» – ha sottolineato Sinisi che al momento ha un unico obiettivo: «Vorrei non fare più il commesso in un negozio e dedicarmi totalmente al mio sogno, recitare».