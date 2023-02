Ancora pochi giorni per candidarsi per il Servizio Civile nazionale in Croce Rossa: scadrà infatti alle ore 14 del 10 febbraio il bando nazionale per dedicare un anno della propria vita all’assistenza delle fasce più deboli della popolazione per cittadini di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 non compiuti (28 anni e 364 giorni).

La Croce Rossa investe sul Servizio Civile Universale offrendo ai giovani opportunità di crescita personale e professionale. Un importante percorso formativo per acquisire competenze e conoscere da vicino i Principi e i Valori dell’Associazione.

Sono disponibili 3 posti nella sede di Andria e 3 nella sede di Trani: i volontari svolgeranno servizio per 25 ore a settimana, spalmate su 5 giorni, per un anno. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30 che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT.

Il Presidente del Comitato CRI di Andria, Antonio Veneziano: «É impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. É un impegno per gli altri, è una partecipazione di responsabilità, è una occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto con altre culture, è una risorsa per il Paese, è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro».

Per informazioni, ci si può rivolgere alla sede sita in viale Comuni di Puglia (presso la scuola “Imbriani”) ad Andria o chiamare il numero 0883.552001.

Come partecipare

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL

1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.