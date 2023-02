Riceviamo e pubblichiamo una nota del Partito Democratico (area Bonaccini) in vista del prossimo congresso nella Bat e ad Andria.

«Nella serata del 04 Febbraio, l’area Bonaccini della provincia Bat si è incontrata per discutere della proposta di candidature da avanzare per la segreteria provinciale e per la segreteria cittadina di Andria del Partito Democratico. Dopo aver espresso l’apprezzamento a Lilli Di Fazio per il ruolo svolto negli anni precedenti, la riunione è stata l’occasione per una valutazione complessiva sulla situazione politica regionale e provinciale, con la consapevolezza della responsabilità che ricopre il partito di maggioranza, che deve riuscire a fornire una visione rivolta ai prossimi anni di governo della Provincia e delle Città che amministra.

Alla fine della riflessione l’attenzione si è concentrata sulle candidature. L’area Bonaccini ha condiviso in maniera unanime la scelta di proporre alla segreteria provinciale il nome di Lorenzo Marchio, uomo di lunga esperienza politica, attuale vice presidente della provincia e, alla segreteria cittadina, il nome di Gianni Addario, eletto in consiglio comunale con un importante consenso personale.

Scelte importanti e significative anche simbolicamente poiché prendono le mosse da due

personalità della sinistra e consentono di porre un’attenzione particolare ai temi del lavoro,

dell’ambiente e dello sviluppo locale, con una forte presa di posizione contro la proposta di

autonomia differenziata presentata dalla destra di Governo.

Ora l’area riformista e progressista del Partito Democratico cercherà di condividere questa

proposta con le altre aree presenti nel congresso provinciale. Si tratta di proposte di qualità e di grande equilibrio che tutti i tesserati potranno apprezzare e condividere per rilanciare il ruolo del partito democratico».