Sono partiti i lavori di rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria. Operai al lavoro per la prima fase degli interventi, quelli riguardanti la zona adiacente la sala di attesa per la realizzazione di un nucleo assistenziale avanzato. Dopo la zona verde si passerà alla zona rossa che sarà riqualificata con un ampliamento della stessa. Un punto particolarmente sensibile dove vengono gestiti i casi più gravi. Lavori che rispondono ad una serie di criticità riscontrate ultimamente al Pronto Soccorso del “Bonomo”, tra lunghe attese (spesso oltre le due ore per codici gialli e verdi) e – solo per fare un esempio – una sala d’attesa con sedie rotte, dettagli non sfuggiti ai cittadini che hanno lamentato numerosi disagi. Tornando ai lavori, si stimano circa 90 giorni per il completamento.

Intanto il Pronto Soccorso è stato sistemato in una zona provvisoria per non rallentare o fermare l’attività. Disponibili anche i servizi igienici nella parte cantierizzata, comunque accessibili. Restano, tuttavia, le lunghe ore d’attesa a cui spesso sono costretti i cittadini. Tra le cause c’è anche un numero di personale insufficiente nonostante l’ospedale di Andria, lo ricordiamo, risponda alle emergenze più gravi per tutto il territorio della BAT. A tal proposito il primario del Pronto Soccorso, il dott. Tiziano Valentino, si dice fiducioso.

Il servizio.