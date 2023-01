Il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, è ritornata sulla operazione di polizia di cui ieri ha dato notizia la Questura, per confermare non solo il plauso agli investigatori, agli inquirenti che sono intervenuti, ma anche per ribadire con forza «l’invito a collaborare con la magistratura e le istituzioni e a denunciare con coraggio, a denunciare con fermezza, a confrontarsi, senza cedere alla tentazione dell’isolamento in se stessi».

«Non è facile, ma è l’unica possibilità e gli esempi non mancano come ha fatto il concittadino Felice Gemiti, imprenditore-coraggio, che dalla sua esperienza diretta ha tratto e trae, da anni, forza per invitare tutti a rompere il silenzio, a denunciare estorsioni e racket ed invitare gli imprenditori a reagire. Solo la collaborazione con le istituzioni infatti può rendere possibili risultati come quello dei 7 arresti e sradicare altri potenziali episodi di sequestri lampo, fenomeno purtroppo esistente nel territorio della Bat».