«Il cambio del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati ha fatto registrare per la città di Andria un risultato importante (76% nel mese di dicembre), raggiunto grazie alla collaborazione dei cittadini, in stretta sinergia con le istituzioni comunali e con il prezioso impegno delle lavoratrici e dei lavoratori delle nostre aziende. Tuttavia, non mancano fenomeni di resistenza al rispetto delle regole, che è anche rispetto dell’ambiente e dei beni comuni». Commentano così la Gial Plast e la Si.Eco un fatto di cronaca accaduto qualche giorno fa con una aggressione avvenuta nei confronti di due operatori ecologici.

«È di qualche giorno fa la vile aggressione nei confronti di due nostri dipendenti da parte di cittadini poco inclini al rispetto delle regole e della corretta differenziazione dei rifiuti. Ai nostri dipendenti coinvolti, alle lavoratrici e lavoratori tutti, va la nostra profonda solidarietà per l’increscioso episodio che abbiamo prontamente denunciato alle autorità competenti nella speranza che tali avvenimenti non abbiano più a ripetersi. Da parte nostra prosegue l’impegno per migliorare sempre più il servizio reso alla città di Andria, a fianco e con i nostri dipendenti».