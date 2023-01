È caccia alle iscrizioni per gli istituti superiori della città di Andria che in questi giorni stanno organizzando le attività di orientamento e open day per i futuri iscritti.

Dalla giornata di ieri 9 gennaio 2023, infatti sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico che potranno essere effettuate entro le ore 20 del 30 gennaio direttamente sul portale del Ministero dell’istruzione.

Tanti ancora gli indecisi, secondo un sondaggio dell’Osservatorio sull’orientamento scolastico di Skuola.net, dovuto in primis al disorientamento della DAD e della pandemia, ma anche, secondo i dati, ad un orientamento scolastico non sempre efficace.

Ad un giorno dalla apertura delle iscrizioni, infatti, solamente il 50% dei ragazzi ha le idee chiare sul percorso di studi da intraprendere.

Una possibilità di chiarirsi le idee è data però dalle giornate di open day organizzate da gran parte degli istituti superiori della città federiciana. Il Liceo Carlo Troya aprirà le sue porte domenica 15 gennaio e venerdì 20 gennaio, il Liceo Scientifico Nuzzi, domenica 15 e 22. Possibilità di visitare gli ambienti ed entrare a contatto con nuove realtà anche per i futuri iscritti dell’Ites Les “Carafa” con appuntamenti programmati per sabato 14 e 21, domenica 15 e 22 e giovedì 26 gennaio.

Ricco calendario di attività anche per l’Istituto Tecnico Colasanto che aprirà le proprie porte i prossimi tre weekend (14-15- 21-22-28-29 gennaio), l’Ipsia ”Archimede” domenica 15, 22 e 29 gennaio, l’Istituto Jannuzzi domenica 15 e 22 gennaio e l’Istituto “Lotti-Umberto I” domenica 15 e 22 gennaio.

Maggiori informazioni su orari e attività saranno fornite sui siti web dei singoli istituti.