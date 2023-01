La misura è davvero colma e a testimoniarlo sono gli ultimi episodi registrati solo ieri. Ragazzini che urinano su alcune cartacce per poi gettarle contro la porta d’ingresso del Seminario Vescovile, petardi fatti esplodere vicino alle mura della Chiesa del Carmine, e poi ancora rifiuti e insulti per chi svolge il proprio dovere all’interno del Seminario e della Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino”. E’ la triste condizione che sta vivendo ad Andria Largo Seminario, un luogo si assoluto valore culturale e architettonico, un punto da cui è possibile ammirare la bellezza che offre la città federiciana, come i suoi tre campanili principali. Un luogo che purtroppo vive sotto scacco delle baby gang protagoniste di degrado e vandalismo.

Una situazione che sembra sfuggita di mano da troppo tempo. Già in passato ci siamo occupati della situazione in cui versa Largo Seminario. Qui i ragazzini trascorrono molta parte della loro giornata, soprattutto dopo la scuola. Spesso agiscono in barba alle telecamere di videosorveglianza.

Un’emergenza sociale, spiega don Sabino Mennuni, rettore del Seminario di Andria, che nasce da una povertà educativa e culturale. Porre rimedio non è semplice.

L’ultimo grave episodio è avvenuto mentre nella biblioteca diocesana era in corso l’attività di lettura ad alta voce per bambini dai 0 a 3 anni, in cui erano presenti mamme e bambini piccoli.

Il servizio.