Sono proseguiti senza sosta, nei giorni scorsi e anche nella notte di San Silvestro, i controlli sulle strade della città di Andria, da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia.

Le pattuglie impegnate sono state complessivamente 18 e hanno eseguito posti di controllo nei punti strategici delle vie di comunicazione e del centro cittadino. Particolare attenzione è stata posta al controllo delle autovetture in transito, al rispetto delle norme del codice della strada e all’eventuale stato di alterazione psico fisica dei conducenti. In tale contesto sono state elevate 25 contravvenzioni, con sanzioni per un importo complessivo di 5.429,00 euro. 15 persone sono state segnalate alla locale Prefettura poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente, giudicata per uso personale.

Incentivare i controlli alla circolazione stradale quale forma di prevenzione contro le morti in strada: questo l’obiettivo dei militari dell’Arma della Compagnia Carabinieri di Andria. Come ricordato dal Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno, con il monito rivolto ai giovani -“non cancellate il vostro futuro”- troppi sono -infatti- gli incidenti stradali -talvolta mortali- che nell’ultimo anno hanno interessato proprio giovanissimi e sono spesso provocati da eccesso di velocità, ovvero da stato di alterazione psico fisica per uso di alcolici o sostanze stupefacenti.

L’operato dei militari dell’Arma, i controlli alla circolazione stradale, le contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada ed i sequestri di sostanza stupefacente con la segnalazione degli assuntori alla locale Prefettura, costituiscono attività preventive volte ad ridurre la possibilità che incidenti del genere possano verificarsi e così salvaguardare la salute e l’integrità dei giovani in strada.