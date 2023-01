Ed è stato un giorno importante per la Fidelis Andria con la conferenza stampa del Presidente Aldo Roselli, del Presidente Onorario Giuseppe Catapano, del Direttore Commerciale Pietro Lamorte e del Direttore Sportivo Mariano Fernandez. Novità rilevante è che non c’è disimpegno da parte dell’attuale proprietà ma ovviamente resta la volontà di cedere eventualmente le quote ad altri se arrivassero offerte ritenute giuste soprattutto dal punto di vista della solidità futura. Roselli e Catapano hanno ribadito che cederebbero le quote ad una cifra simbolica di un solo euro. Al momento sono state quattro le manifestazioni di interesse che però non hanno portato a nessuno sviluppo anche perché poco concrete. Sul versante Fabio Baraldi, dopo lo scambio di comunicati stampa che ha inevitabilmente incrinato la trattativa, stamane è arrivata una proposta precontrattuale che sarà comunque valutata nelle prossime ore ma di fatto la Fidelis ha dato mandato al suo uomo mercato di operare in sede di calciomercato per evitare di perdere ulteriore tempo. Mercato già vivo ed in settimana potrebbero esserci già alcuni arrivi. Al momento nessun imprenditore andriese si è avvicinato al progetto.