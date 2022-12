Continua ad Andria il fenomeno dell’abbandono rifiuti, tanti, sempre più gli “sporcaccioni” che abbandonano sacchetti nella periferia e nelle campagne cittadine. Questa volta però, l’azione non è andata a buon fine perché colui che ha lasciato compiuto il gesto ha lasciato le sue tracce. A denunciarlo sono stati i volontari dell’associazione andriese 3Place, impegnata per la sensibilizzazione ambientale, in un post sulla pagina facebook.

«In uno dei sacchi è stata trovata una Bolla con tanto di timbro di una azienda, ed una Busta Paga di una dipendente della medesima azienda. Avremmo voluto mostrare tutti i dati, ma non si può fare».

I volontari hanno denunciato il tutto alle Forze dell’ordine e concludono dicendo: «A tutti coloro che abbandonano rifiuti per la città e per le nostre campagne, fate attenzione: ci sono occhi ovunque. Pertanto cercate di smaltire i vostri cari rifiuti in maniera corretta».