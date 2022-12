Iniziano oggi le festività di Natale con la classica Vigilia per le vie della città. Come ogni anno tanti i giovani che si riversano per le strade del centro per trascorrere del tempo insieme, condividere una bevanda o le classiche “pettole andriesi”.

Tanti i locali che si sono mobilitati con musica live. Sentiamo le loro voci nel servizio.

Il Servizio di News24.City.