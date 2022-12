Lacrime che raccontano i sacrifici, il duro lavoro, le gioie e le cadute. Antonio Quacquarelli, ebanista andriese, ne ha fatta di strada da quando ha proseguito in prima persona il mestiere d’artigiano di papà Giuseppe. Oggi la sua azienda realizza manufatti in legno pregiato oltreoceano, in Florida. In passato anche a Baku. Un’eccellenza made in Andria esportata all’estero, con umiltà e passione, valori imprescindibili.

Ebanisteria Quacquarelli intanto è arrivata alla terza generazione, con il giovane Giuseppe pronto a fare la sua parte.

La città di Andria ha voluto omaggiare Antonio Quacquarelli in quanto eccellenza andriese con una targa consegnata nelle sue mani dal sindaco Giovanna Bruno. Quacquarelli, nell’occasione, ha donato alla città cinque stand realizzati in legno e che verranno utilizzate dall’amministrazione in futuro per eventi e fiere. Il servizio.