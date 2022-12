Questa sera, alle 20.00, il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, e l’assessore alle Attività Produttive, dott. Cesare Troia, premieranno Antonio Quacquarelli, ebanista andriese da tempo impegnato anche all’estero, da ultimo negli Stati Uniti di America con opere di ebanisteria e di design di eccellenza in alcune ville in costruzione in queste settimane a Miami.

Nella targa che verrà consegnata il Sindaco e l’Assessore esprimono la gratitudine della città per i risultati raggiunti da Quacquarelli nella sua attività e per il rilievo, anche internazionale, che egli ha dato alla città attraverso le sue opere in legno, attività ereditata dal padre e sviluppata nel tempo.

Tutto è nato infatti da una tradizione familiare che conta ormai tre generazioni, iniziata con il padre Giuseppe, 65 anni fa, uno dei “Maestri del legno” più ricercati del territorio. Nel 2002, Antonio Quacquarelli ha poi dato il via alla trasformazione della impresa familiare in una realtà produttiva che oggi conta 12 operai, è proiettata verso le sfide del mercato e conta anche sulla terza generazione con Giuseppe Quacquarelli, fresco di studi all’Istituto Europeo del Design. Il riconoscimento verrà consegnato in un locale posto tra viale Crispi e via Regina Margherita.