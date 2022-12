Nell’ambito dei servizi di controllo mirati alla tutela della salute dei consumatori e alla

contraffazione ed il commercio illecito di articoli vari, eseguiti in campo nazionale, i

Carabinieri del NAS di Bari hanno scoperto e sequestrati migliaia di articoli natalizi,

oltre a giocattoli, risultati tutti irregolari. Nel corso delle attività ispettive eseguite

presso alcune aziende commerciali di Bari, Monopoli e Andria, i militari

hanno accertato la vendita di più di 7000, tra portachiavi, palloni, palline in gomma,

pupazzi, braccialetti, fischietti colorati, accessori in plastica colorati ed altri giocattoli, costumi di Babbo Natale, tutti privi di marcatura CE e di qualunque etichettatura

riportante le indicazioni previste dalla legge relative, tra l’altro, ai materiali utilizzati

per produrli ed alle precauzioni d’uso, risultando, pertanto, potenzialmente pericolosi

per la salute del consumatore.

Tutto il materiale, del valore complessivo di circa 11.500 Euro, è stato sottoposto a

sequestro, mentre ai titolari delle due attività sono state comminate sanzioni

amministrative per complessivi 9.000 Euro