“Adotta un albero, insieme realizziamo il primo bosco urbano ad Andria”. E’ questo lo slogan pubblicato sui social dal Forum “Ricorda e rispetta”. L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di Nicola Di Gennaro, giardiniere e vivaista di Andria, ha come obiettivo quello di creare un bosco urbano nella città federiciana realizzato con il contributo della cittadinanza andriese, del Forum e dell’associazione 3place, da sempre impegnata per la sensibilizzazione ambientale. Alla campagna ha aderito anche l’associazione “Giorgia Lomuscio”.

«L’iniziativa è stata molto apprezzata dalla cittadinanza. Infatti le essenze adottate hanno superato ogni più rosea previsione ma il dato più confortevole è stato il grande interesse che l’iniziativa ha incontrato da parte della cittadinanza ed anche da parte di realtà consolidate presenti in comuni vicini alla nostra città» ha sottolineato il presidente del Forum, Giovanni Massaro.

Domenica scorsa, infatti, l’iniziativa è stata presentata alla cittadinanza nelle vie centrali della città. «Torneremo in piazza il 30 dicembre e il 5 gennaio sempre in viale Crispi e il 5 gennaio con un gazebo anche in via De Gasperi» ha concluso Giovanni Massaro. Realizzare un bosco urbano in città contribuirebbe al miglioramento della qualità dell’aria e del benessere psico-fisico dei cittadini.