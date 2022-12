Dopo il tour de force con tre gare di campionato nella scorsa settimana, lavoro intenso per Diaw Doudou e la sua Fidelis che sarà ospite del “Partenio-Lombardi” e di un Avellino che sembra ora davvero aver ritrovato il ritmo giusto dopo il cambio di panchina con l’arrivo di Rastelli ed un inizio campionato decisamente al di sotto delle attese. Ma la Fidelis, complice anche la sconfitta contro la Juve Stabia non può fare troppi calcoli ed ha decisamente bisogno di punti per provare a riavvicinare una zona salvezza diretta che sembrava così vicina ed ora si è nuovamente allontanata.

In settimana spazio anche all’analisi di cosa non è andato contro la Juve Stabia, prima sconfitta casalinga con Doudou in panchina.

Il recupero di capitan Arrigoni, dopo il turno di squalifica, e quello di Paolini al rientro dall’infortunio, sono le note liete per Diaw Doudou. C’è però l’assenza di Urso squalificato e gli infortunati Pinelli e Vandelli oltre al lungodegente Ercolani che mancheranno alla Fidelis. Si tornerà a fare minutaggio con gli under in campo e, di conseguenza, ci saranno nuovamente delle novità in formazione con il tecnico andriese mai banale nel sistemare la sua squadra in campo.

Ad Avellino sono sei i precedenti tra le due compagini tutti tra i professionisti. Un campo, il “Partenio-Lombardi”, violato già due volte nella storia dai biancazzurri con tre successi di casa ed un solo pari. L’Avellino, tuttavia, è reduce da tre risultati utili consecutivi con due vittorie ed un pari. La gara, tuttavia, si svolgerà in uno stadio deserto a causa della squalifica del campo per gli incidenti allo “Zaccheria” di Foggia.

