I Carabinieri della Compagnia di Andria -dalla scorsa settimana- hanno dato il via al percorso di formazione e diffusione della cultura della legalità nelle scuole della città, sia in quelle secondarie, che in quelle superiori, dove hanno incontrato anche i ragazzi delle quarte e quinte classi.

Tra gli argomenti trattati -modulati in base all’età degli alunni e improntati allo scambio dialettico più che alla lezione di tipo tradizionale- ci sono l’uso di alcol e di sostanze stupefacenti, l’educazione stradale, la violenza di genere.

Durante gli incontri -in particolar modo quelli tenuti con i ragazzi delle quarte e quinte superiori- è stata dedicata un’ampia parentesi all’orientamento, partendo dalla disamina e dalla descrizione dei vari reparti dell’Arma dei Carabinieri, per poi focalizzare l’attenzione sui vari percorsi concorsuali da intraprendere per entrare a far parte della famiglia dei Carabinieri.

Gli incontri -nel corso del quale sono stati proiettati anche contenuti multimediali e brevi cortometraggi- hanno raccolto una positiva risposta da parte degli studenti che -con sincero ed obiettivo interesse- hanno rivolto numerose domande ai relatori sia in merito agli argomenti di attualità sia con riguardo alle prove previste dai concorsi.

Il proposito di queste conferenze -che si protrarranno anche nelle prossime settimane nei vari istituti scolastici della città- è quello non solo di formare e diffondere tra i ragazzi la cultura della legalità, ma anche di avvicinare i giovani alla conoscenza della realtà sociale.

La presenza dell’Arma dei Carabinieri nelle scuole è un investimento finalizzato ad istillare nei giovani la luce della legalità ed il coraggio di affrontare la realtà quotidiana, rendendoli consapevoli che in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità ci sono sempre gli uomini e le donne dell’Arma, pronti a porgergli una mano.