«Siamo partiti alle 13.21 da Bari Centrale e dopo 4 ore siamo fermi dopo Macchie senza corrente, senza bagno, senz’acqua!!! Abbiamo bisogno di aiuto!!». Questo e diversi altri messaggi sono quelli circolati sui social e nelle chat whatsapp ieri pomeriggio quando un treno della tratta “Bari-Nord” di Ferrotramviaria è rimasto completamente bloccato all’altezza di Bari Palese probabilmente per un guasto tecnico. Circa 35 i passeggeri a bordo del convoglio partiti da Bari Centrale alle 13.21 per poi bloccarsi qualche minuto dopo all’altezza di Palese. Di lì l’inizio dell’odissea per il gruppo di passeggeri rimasti su quel treno per oltre quattro ore al buio, senza corrente, senz’acqua e senza bagno come hanno denunciato in tanti sui social. Poi la ripartenza sino a Macchie dove i passeggeri sono stati trasferiti su di un bus sostitutivo. A cascata, difatto, la rete ha subito pesanti ritardi in tutto il pomeriggio sino a sera.

Da Ferrotramviaria non sono arrivate comunicazioni ufficiali ma quello di ieri non è certo il primo disagio segnalato. Dei bus sostitutivi abbiamo più volte parlato il problema resta per i tanti disagi che quotidianamente i pendolari devono subire tra guasti tecnici e ritardi di ogni genere. Una situazione che ha raccolto molti pendolari in un gruppo facebook chiamato “Disservizi Ferrovia Bari Nord” ed in cui sono quotidiani i messaggi di problematiche. «Viaggio da 30 anni e conosco questi disagi» è stato il laconico commento di una pendolare. Si spera, tuttavia, che un servizio così essenziale per le comunità possa tornare ad esser efficiente al massimo, si spera anche che al più presto i treni tornino nella città di Andria, si spera che i disservizi siano limitati al massimo perché quei convogli sono fondamentali per tantissime persone.