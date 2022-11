Rappresentanza, scuola e partecipazione. Sono stati questi i temi chiave dell’incontro “Lascia il segno-Rappresentanti della scelta”, organizzato dal Movimento studenti di azione cattolica con il settore giovani, svoltosi presso il liceo Nuzzi di Andria. Ragazzi provenienti da parrocchie e scuole diverse, ma con un unico obiettivo: confrontarsi con loro coetanei su questioni, quali la rappresentanza, l’edilizia scolastica e il rapporto con i docenti che riguardano inevitabilmente tutti loro quotidianamente.

«E’ stato veramente bello vedere così tanti ragazzi con la voglia di mettersi in gioco e sentirsi protagonisti dei luoghi che abitano» – hanno sottolineato dall’equipe del Movimento Studenti e del settore giovani di Azione Cattolica.

Al momento ha preso parte Lorenzo Pellegrino, segretario nazionale del Movimento studenti di Azione Cattolica e dottorando di ricerca in matematica presso l’Università del Salento. «Il nostro obiettivo, come Msac, è accompagnare gli studenti nelle scelte quotidiane, come quella di candidarsi come rappresentante di classe o di istituto. In questo modo i ragazzi hanno la possibilità di esporsi e di mettersi in gioco già dai banchi di scuola». Non sono mancati infatti momenti di scambio e dibattito attraverso un’assemblea dinamica in cui i ragazzi si sono schierati a favore o contro determinate situazioni che quotidianamente vivono tra le mura scolastiche quali l’organizzazione di assemblee di classe, il rapporto con i docenti e la non sicurezza degli ambienti.

A concludere l’incontro, la neonata band giovanile “Inextremis”, tanto attesa dai presenti, per la prima esibizione live del primo singolo “Le tue scuse”. Un momento di gioia ed emozione anche per i quattro musicisti che hanno mosso i primi passi da band proprio nell’auditorium della loro scuola.

«L’importante è seminare e lasciare il segno, i frutti arriveranno con il tempo» – ha sottolineato la dirigente scolastica, professoressa Nicoletta Ruggiero.