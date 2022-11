“Lascia il segno-Rappresentanti della scelta” è questo il titolo dell’evento organizzato dal Movimento studenti e dal settore giovani di Azione cattolica in programma nel pomeriggio alle ore 18 presso l’auditorium del liceo “Nuzzi”. Un’occasione per focalizzare l’attenzione sul tema della rappresentanza all’interno delle scuole soprattutto nella prima parte dell’anno, periodo in cui gli studenti sono chiamati ad eleggere i rappresentanti di istituto o di classe, figure di riferimento e portavoce per i ragazzi stessi.

Cosa deve fare un buon rappresentante? Quanto è importante essere protagonisti nelle scuole? Cosa possono fare i ragazzi? Queste alcune delle domande che guideranno gli studenti durante il pomeriggio così da comprendere l’importanza della partecipazione attiva già dai banchi di scuola.

A partecipare al dibattito ci sarà Lorenzo Pellegrino, segretario nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica e al termine spazio per la neonata band “Inextremis” con il loro nuovo singolo “Le tue scuse”. L’invito è aperto agli studenti delle scuole andriesi.