Due giorni di allenamenti nello stadio “San Bartolomeo” di Castel Rigone (Perugia) per la Rappresentativa Under 15 di Lega Pro allenata del commissario tecnico Daniele Arrigoni. Ci sarà anche il difensore della Fidelis Andria Davide Morisco a portare i colori biancoazzurri nella rappresentativa.

Il via al raduno umbro dei ragazzi Under 15 è previsto per il giorno martedì 22 novembre con il primo allenamento allo stadio di via Imbrogli alle ore 16:30. Mercoledì 23 la giornata inizierà alle ore 10 con un incontro nella sala conferenze dello stadio, dove si parlerà del beato Carlo Acutis e dei suoi valori: protagonisti i ragazzi della Lega Pro e padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, frate francescano cappuccino, rettore del santuario della Spogliazione di Assisi.

<strong>I convocati della Rappresentativa Under 15 per la due giorni a Castel Rigone:</strong>

Portieri: Lorenzo Mosca (Piacenza), Alessandro Savio (Latina), Edoardo Silvestris (Monopoli)

Difensori: <strong>Davide Morisco (F. Andria)</strong>, Mattia Romanin (Pordenone), Emiliano Davia (Triestina), Ahmad Blal (Vicenza), Pietro Drudi (Rimini), Ciro Schiano (Audace Cerignola), Francesco Vanazzi (Pergolettese), Lucas Cekrezi (Alessandria), Alessandro Perinon (Vicenza), Alex Paolo Mariniello (Montevarchi), Mattia Ridolfi (Cesena)

Centrocampisti: Alessandro Bovo (Padova), Alessandro Pezzi (Cesena), Luca Squarise (Alessandria), Matteo Gentile (Pontedera), Alessandro Rustioni (Pergolettese)

Attaccanti: Cristian Pignatelli (Foggia), Lorenzo Canarezza (San Marino), Alessandro Rovettini (Siena), Diego Ruffino (Imolese), Francesco Balzano (Juve Stabia), Federico Tonti (Cesena), Luigi Morazzini (Pescara)