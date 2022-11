Ci sono novità in merito alla vicenda del calciatore del Canosa Calcio aggredito domenica scorsa al termine del match del campionato di Eccellenza pugliese giocato contro il Foggia Incedit, nel capoluogo dauno. Il giudice sportivo, sulla scorta del verbale stilato dal direttore di gara, è disposto l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 17 marzo 2023 nei confronti di Vito Raimo, presidente del Foggia Incedit. Nel comunicato ufficiale si legge che Raimo, a fine gara, “nello spazio antistante gli spogliatoi, colpiva con un violento schiaffo al volto un tesserato della squadra avversaria”, appunto il Canosa Calcio. Il calciatore colpito e poi portato in ospedale in ospedale per accertamenti è Giovanni Bruno, 21enne andriese. Lunedì abbiamo ascoltato dalla sua voce il racconto di quel fine partita che lo ha costretto ad indossare un collare dopo le dimissioni dal “Riuniti” di Foggia.