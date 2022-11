E’ ancora scosso Giovanni Bruno, 21enne andriese, centrocampista del Canosa Calcio, rimasto ferito ieri pomeriggio al termine del match del campionato di Eccellenza pugliese in cui la sua squadra ha vinto per una rete a zero sul campo del Foggia Incedit. Giovanni, ci racconta, è stato raggiunto da uno schiaffo violentissimo che gli ha fatto perdere i sensi, giunto da un tesserato della società foggiana negli spogliatoi.

Dopo lo schiaffo il giovane calciatore è stato trasportato in ambulanza al Riuniti di Foggia per accertamenti. Rimasto lì per 5 ore, poi uscirne con un collare.

Giovanni Bruno prenderà provvedimenti legali dopo l’accaduto, mentre il Foggia Incedit ha fatto sapere in una nota ufficiale che ad essere aggredito sarebbe stato, invece, il proprio responsabile della sicurezza. Aggressione che sarebbe arrivata dai canosini.

Infine Giovanni ammette tutto il suo sconforto.

Il servizio.