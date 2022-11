Torna in azione l’associazione ambientalistica 3Place con un nuovo appuntamento di sensibilizzazione sul territorio. Si terrà domani, domenica 13 novembre, dalle ore 9 alle 11.30 presso il Bosco Urbano in Via Ceruti ad Andria per un intervento di manutenzione, irrigazione e raccolta dei rifiuti abbandonati.

Sarà questa anche l’occasione per un confronto tra i volontari e i cittadini per progettare nuovi eventi ed azioni di clean up alla presenza di due esponenti di “Andria Differenzia” che spiegheranno l’introduzione del nuovo calendario rifiuti che partirà il 21 novembre.

«Portatevi un paio di guanti e l’acqua per le piante. Ah dimenticavamo: venite accompagnati da tanta buona forza di volontà», queste le parole dei volontari in un post sulla pagina Facebook. Tante dunque le azioni di sensibilizzazione da parte dell’associazione che da tempo ormai opera sul territorio con un unico slogan: “Verso un cambiamento culturale”.

