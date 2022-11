Ogni mattina, la Polizia di Stato è presente, a rotazione, dinanzi ad un istituto scolastico, delle città di Andria, Barletta, Canosa di Puglia e Trani, non solo per i compiti istituzionali di vigilanza, ma anche per raccogliere segnalazioni, ascoltare gli studenti a restare a loro disposizione per qualsiasi problematica.