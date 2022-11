Promuovere lo sport e la socialità rendendo protagonisti i più piccoli e le loro famiglie. Con questo obiettivo la Virtus Andria ha organizzato per domenica 6 novembre una mattinata dal titolo “Virtus Day”, a partire dalle ore 9 presso il centro sportivo “Arca”, casa della realtà di calcio giovanile andriese. Per l’occasione tutti gli iscritti della Virtus saranno protagonisti di partitelle in famiglia, un modo per ritrovarsi e passare del tempo insieme divertendosi. Fondamentale sarà anche il coinvolgimento di genitori e parenti. Porte sempre aperte per loro. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la Confcommercio di Andria. Sarà l’occasione buona per conoscere da vicino i tecnici e gli addetti ai lavori della Virtus Andria, nonché il programma IGP Inter in cui rientra la polisportiva andriese (unica in Puglia). Ma ancor più importante sarà il divertimento di tutti gli iscritti tra mini partite e momenti di svago. Il primo di una lunga serie di appuntamenti in famiglia targati Virtus Andria.