Si è tenuta davanti ad un centinaio di cittadini la santa messa per commemorare i defunti, all’interno del Cimitero di Andria, in occasione della ricorrenza del 2 novembre. Sullo sfondo un continuo via vai di andriesi giunti nel luogo di riposo dei propri cari, per omaggiarli attraverso la preghiera ed il loro ricordo. La celebrazione, tenuta all’esterno della Cappella principale, è stata presieduta dal vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi davanti alle autorità civili e militari. Un momento di riflessione per ribadire l’importanza di portare sempre nel cuore i propri cari, anche dopo la morte.

La riflessione del pastore andriese si è poi allargata alla vita terrena, al percorso quotidiano di ciascuno. Mons. Mansi ha ricordato la necessità di non sentirsi eterni, condizione che spesso – ha sottolineato il vescovo – «ci porta a compiere gesti sbagliati».

Il servizio.