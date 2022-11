Continuando le denunce dei volontari dell’associazione 3place per cercare di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente, l’ultima in un post su Facebook presenta la situazione di degrado in via Fornaci.

«Le foto che vedete sono state scattate in Via Fornaci ad Andria. Tra l’altro in uno dei punti “più particolari” in senso di raccolta delle acque piovane: e si perché li, nel punto più basso della varie strade che scendono dalla parte più alta della città, mediante le zanelle confluisce una quantità abbondante di acque piovane. Non è un caso che c’è una alta concentrazione di tombini.

Pare, da denuncia dei residenti, che la sera c’è bivacco di ragazzi (ragazzi e ragazze siamo anche noi che scriviamo e già nello scrivere questo stiamo male!) e che puntualmente viene abbandonato lo scarto di quello di cui si alimentano.

Proviamo a lanciare due richieste:

1. a coloro che ancora oggi, con tutto quello che si sa sull’inquinamento causato dall’abbandono dei rifiuti, di fermarsi, di riflettere: quella “monnezza” che voi lasciate li, potrebbe finire nei mari, nelle campagne, in suoli coltivati a verdure che noi stessi poi mangiamo….per cui FERMATEVI. E cominciamo tutt3 ad avere massimo rispetto per il PIANETA che ci ospita.

2. Sempre da denuncia dei residenti, la pulizia delle strade non avverrebbe con frequenza programmata creando poi quello che si vede nelle foto.

Immaginate una pioggia abbondante come potrebbe essere rallentata da tutti quei rifiuti sui tombini (per non parlare di quelli che sono già entrati dentro!).

Nella speranza di un cambiamento culturale, continuiamo a sensibilizzare».