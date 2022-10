All’indomani degli arresti eseguiti dalla polizia stradale della Bat di 12 persone responsabili di rapine agli autotrasportatori, oggi si registra un nuovo assalto, questa volta ad un portavalori, sull’autostrada A14 tra i caselli di Canosa e Cerignola. Alle 7:30 di questa mattina un commando formato da almeno quattro persone ha inseguito e bloccato un blindato della Sicuritalia-Ivri esplodendo diversi colpi di arma da fuoco all’indirizzo del mezzo. Le guardie giurate sono rimaste illese, solo l’autista ha riportato lievi escoriazioni al volto causate dai vetri andati in frantumi.

Il colpo non è andato a buon fine, come ha sottolineato la stessa Sicuritalia in un comunicato diffuso dall’azienda. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul posto. I banditi, costretti alla fuga, hanno dato alle fiamme un veicolo sulla carreggiata nord ed un altro sulla corsia opposta. Per le operazioni di spegnimento degli incendi sono intervenuti i vigili del fuoco di Barletta insieme agli agenti della Polizia Stradale. La circolazione sulla A14 tra Canosa e Cerignola è rimasta interrotta sino alla rimozione dei mezzi.