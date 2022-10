Nuove scene da film sulla autostrada A14 nel tratto ricompreso tra Cerignola e Canosa per un assalto ad un portavalori. In fiamme sicuramente almeno due veicoli, uno in carreggiata sud ed uno in carreggiata nord per permettere ai malviventi la fuga. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una tentata rapina. Il chilometro interessato è il 609,8 ma è stato necessario chiudere completamente un ampio tratto di autostrada sia A14 che A16. Da Cerignola a Canosa i due tratti sono chiusi con obbligo di uscite nei rispettivi caselli. I malviventi sono entrati in azione attorno alle 7,30.

Sono in corso le necessarie operazioni di rilievo da parte della Polizia Stradale e le operazioni di spegnimento dei veicoli e di bonifica del tratto. Sul luogo dell’evento sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco e alle pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sulla A16 Napoli-Canosa si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Cerignola ovest ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione Canosa.