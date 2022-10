La società Fidelis Andria 2018 comunica la volontà irrevocabile del Presidente e socio di maggioranza Aldo Roselli alla cessione delle sue quote di partecipazione in Fidelis Andria 2018 srl e nella Uniti della Fidelis srl. I club manager Marco Di Vincenzo e Michele Lopetuso saranno a disposizione di tutti coloro che inoltreranno una manifestazione di interesse. A brevissimo saranno convocate le assemblee delle società Fidelis Andria 2018 e della Uniti per la Fidelis nel rispetto di quanto previsto dagli statuti sociali e dalle specifiche normative di legge. Il Presidente Aldo Roselli sarà a disposizione degli organi di stampa appena terminata la squalifica federale in data 31 ottobre.