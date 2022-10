Un bus a due piani da circa 70 posti diretto alla Stazione di Bari alle ore 7. È l’inizio lieto di giornata per numerosi studenti e lavoratori che da giorni ormai vivevano il disagio ed il rischio di rimanere ad Andria, perché i mezzi, al mattino presto, erano presi d’assalto, lasciando, il più delle volte gente a terra, costretta ad aspettare il pullman successivo. Le due corse del mattino, quella delle 7 e quella delle 7,30, sono dirette da Andria a Bari. I tanti che rimanevano a piedi, invece, erano costretti a prendere i bus successivi che, invece, fanno scalo a Corato per poi raggiungere Bari in treno, per un tempo che si aggira attorno alle due ore.

Erano state numerose, infatti, le segnalazioni in questi giorni, a partire da un nostro articolo che raccoglieva, tra le altre, lo sfogo di una studentessa dell’Università di Bari costretta a raggiungere il capoluogo con un bus non diretto e che inevitabilmente impiega più tempo perdendo ore di studio e lezione. Ma tante sono le storie quotidiane dei pendolari che devono arrivare nel capoluogo.

Un passo avanti per i tanti cittadini che al mattino si spostano verso la città di Bari, in attesa della riapertura della Stazione di Andria Sud.