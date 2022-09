Un momento per ritrovarsi e festeggiare insieme la vittoria delle elezioni. Con questo spirito Mariangela Matera, neo deputata di Fratelli d’Italia, ha invitato amici ed elettori domani pomeriggio (venerdì 30 settembre) in via Cavallotti, presso Anima Slow Food Restaurant alle ore 19, per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la sua candidatura a deputata.